Vodňany – Fotbalisté Vodňan na jaře v I.A třídě zatím bodově pouze paběrkují. Tentokrát zamířili na hřiště posledního Větřní a tři body byly přímo povinností. Vezou však jen jeden a zůstávají mezi týmy ohroženými sestupem.

Větřní – Vodňany 2:2 (0:1). 63. P. Podskalský, 65. P. Gutheis – 14. M. Brož, 84. L. Kunc. „Byli jsme lepším týmem a měli si odvézt všechny body. Především v prvním poločase jsme měli navrch. Ve druhém domácí trochu přidali, my polevili a nakonec byli rádi, že to byla alespoň remíza. Co je platné, když jdete několikrát sami na bránu, kdy to třikrát dáte gólmanovi do náruče, dvakrát trefíte břevno a zbytek pošlete mimo. Domácí prakticky z ničeho vstřelili dvě branky a otočili naše vedení z první půle ve svůj prospěch. Dva body jsme ve Větřní ztratili,“ komentoval utkání vodňanský trenér František Bican a doplnil: „Jsme na tom špatně a musíme se z toho dostat sami. Čekají nás těžké zápasy, a nikdo nám nic zadarmo nedá.“