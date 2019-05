Vodňany – Do Vimperka zajížděli vodňanští fotbalisté k dalšímu utkání I.A třídy. Oba celky potřebovaly body k záchraně, čekal se tedy tuhý boj, ale ten se nakonec nekonal.

Vimperk – Vodňany 5:0 (5:0). „Jeli jsme k utkání bez tří hráčů základu, které nahradili dorostenci. Ale na ty v žádném případě nemůžeme svalovat vinu za vysokou porážku, propadli ti zkušenější. Po domácím výprasku s Lažišti jsme chtěli hrát lépe, zabojovat o body, ale po chybách jsme po osmi minutách prohrávali o tři branky. Připadalo mi to, že snad ještě sedíme v autobuse a koukáme, jak domácí hrají. Pak přišly další dva góly jako přes kopírák a po půl hodině bylo po zápase. Do čeho domácí kopli, to nám spadlo do brány,“ kroutil nechápavě hlavou nad vývojem prvního poločasu vodňanský trenér František Bican a pokračoval: „V kabině jsme si první poločas vyříkali, v tom druhém vyrovnali hru, domácí již do ničeho nepustili a sami jsme si začali vytvářet šance. Domácí gólman však chytal výborně. Vimperk nás vyškolil z produktivity, ze sedmi střel na bránu dal pět branek. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Zkrátka nelze začít hrát až ve druhém poločase, to nemůže stačit. Porážku si musíme v klidu rozebrat. Je třeba, aby někteří klíčoví hráči zlepšili přístup k fotbalu. Zbývají nám tři zápasy, máme sedm bodů na třetího od konce, tak to snad již nebude drama.“