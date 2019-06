Vodňany – Do Prachatic zajížděli fotbalisté Vodňan ve 25. kole A skupiny I.A třídy. Vraceli se bez bodu.

Prachatice – Vodňany 4:2 (4:1). „Jeli jsme k utkání s tím, že chceme předvádět dobrý fotbal, který by vedl k dobrému výsledku. Přístup hráčů k utkání však byl chladnější, chyběl pohyb, vázla přihrávka, nebyl potřebný pohyb dopředu ani dozadu. Bylo ho hrozně pomalé. Nedostali jsme se do hry, dělali chyby a domácí nás potrestali. Sice jsme se dostali do vedení, ale Prachatičtí ve dvou minutách stav otočili. Za stavu 2:1 rozhodčí přehlédl penaltu proti domácím. To byl takový zlomový bod zápasu. Hra se nám pak rozpadla a domácí dali po dalších našich chybách až na 4:1. Především při jejich čtvrtém gólu to byl z naší strany vrchol při bránění. Prachatice šly v pěti na jednoho beka,“ komentoval první poločas vodňanský trenér František Bican.