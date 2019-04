Trhové Sviny – Vodňany 4:1 (1:1). 41. O. Hruška, 56. J. Macák, 59. M. Valut, 78. O. Kolář – 18. Y. Girardey.

Fotbalisté Vodňan jsou aktuálně v širokém pásmu boje o záchranu a je pro ně důležitý každý bod. V Trhových Svinech vedli, zdálo se, že by z toho nějaký bod mohl být, ale opak byl pravdou. „Když to vezmu v celkovém kontextu, tak to byl velký propadák. Někteří hráči si asi mysleli, že to po jedné výhře půjde samo, ale takto fotbal nefunguje. Přitom první poločas vypadal slibně. Herně se dařilo, vedli jsme, soupeř srovnal chvíli před poločasem, Po změně stran jsme však propadli. Někteří hráči na svých postech nestíhali a výsledek je takový, jaký je,“ komentoval duel vodňanský trenér František Bican a pokračoval: „Všichni si musejí uvědomit, že hrajeme o záchranu a nikdo nám nedá nic zadarmo. Nyní jedeme na poslední Větřní, které ještě bude bojovat o možnost se vrátit zpět do hry. Hráči si musejí přebrat, o co jim v zápase půjde.“