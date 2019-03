Lhenice – Vodňany 4:2 (3:2). Branky: 25. D. Kiš, 34. R. Iliev, 41. (PK) a 76. P. Prenner – 4. L. Malík, 38. L. Kunc.

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře a brzy Malíkem otevřeli skóre. Domácí jsme k ničemu moc nepouštěli, ale pak jsme se nevyvarovali chyby, nepokryli soupeře a Lhenice ze standardky vyrovnaly. Pak přišla další chyba, nezachytili jsme náběh soupeře ve vápně a domácí šli šťastným gólem do vedení. Nám se však brzy podařilo vyrovnat po pěkné akci Kuncem. Pět minut před poločasem však přišla špatná malá domů, z toho pramenil faul a penalta. Domácí šli znovu do vedení. Byli v prvním poločase šťastnější, co měli, to proměnili. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme alespoň srovnat. Hrachovcem jsme trefili břevno, což byl asi takový zlomový bod utkání. Čtvrt hodiny před koncem zápasu jsme znovu nezachytili náběh domácích a přišel čtvrtý gól v naší síti. Domácí si pak již výsledek pohlídali a zápas se jen dohrával,“ shrnul utkání vodňanský trenér František Bican a doplnil: „Ve Lhenicích jsme doplatili na nedůslednost při pokrývání hráčů, myslím, že na body bylo. Teď nás čeká derby se Strakonicemi, pak jedeme dvakrát ven. Na začátek jara máme docela těžký los.“

Aktuální tabulka:

1. N. Ves u ČB 14 10 3 1 34:15 33

2. Lažiště 14 10 2 2 48:24 32

3. Junior Strak. 14 7 4 3 28:20 25

4. Lhenice 14 7 2 5 38:32 23

5. Vimperk 14 7 2 5 26:26 23

6. Semice 14 7 1 6 33:30 22

7. Trh. Sviny 14 6 3 5 36:33 21

8. Planá u ČB 14 4 6 4 28:23 18

9. Slavia ČB 14 5 2 7 22:25 17

10. Prachatice 14 4 2 8 22:28 14

11. Vodňany 14 4 2 8 31:42 14

12. Bavorovice 14 3 4 7 19:37 13

13. Loko ČB 14 2 4 8 12:30 10

14. Větřní 14 2 3 9 29:41 9