„Ve druhém poločase se odvíjel pohledný fotbal od hráčů obou mužstev a diváci, kteří opět v hojném počtu přišli na utkání, se měli na co dívat. Šance byly na obou stranách, ale další gólová přišla až po faulu na domácího Císaře v pokutovém území. Tentokrát už se penalta pískala a exekutor Matěj Štochl se nemýlil. Hosté se ještě z druhého gólu nestačili vzpamatovat a už lovili míč ze sítě potřetí, kdy se z pravé strany trefil dobře hrající Radek Převrátil. Zápas už se dohrál za tohoto stavu, kdy domácí si třígólový náskok s přehledem uhájili i přes snahu hostujícího týmu, který přispěl svým výkonem k opravdu pohlednému utkání,“ přiblížil druhou půli B. Mikeška a doplnil: „Za zmínku stojí snad už jen čtvrtá vychytaná nula v řadě domácím gólmanem Zdeňkem Čejdíkem, který ve svých čtyřiceti třech letech odvádí skvělé výkony.“

Do Mirovic cestovali fotbalisté Vodňan k dalšímu utkání I.A třídy. Všechny body brali domácí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.