Čtyři Dvory – Vodňany 1:1 (1:0). 31. L. Hofmann – 74. J. Moravec. ČK: 0:1 (38. L. Benedikt).

„Jeli jsme na hřiště prakticky neznámého soupeře, který hrával vedlejší skupinu této soutěže. Nastoupili jsme bez tří hráčů základu a začátek utkání nám vyšel, hráli jsme aktivně, kombinačně a ve 23. minutě nastřelili břevno. Bylo tam i několik dalších akcí, které jsme mohli vyřešit o něco lépe. Z aktivní hry jsme vybojovali penaltu, kterou jsme však neproměnili. Domácím se pak po půlhodině hry povedl brejk, ze kterého šli do vedení. My navíc o chvíli později šli do deseti, když náš hráč viděl oprávněnou druhou žlutou kartu,“ shrnul první poločas vodňanský trenér František Bican.

I v deseti hráčích si nakonec hosté dokráčeli alespoň pro bod. „V šatně jsme si řekli, že se to dá i v deseti uhrát a pokusíme se zápas otočit. Hráli jsme to po zemi, dobře kombinovali a odměnou za to byla vyrovnávací branka v 74. minutě. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepouštěli a jeho nakopávané míče eliminovali. Naopak jsme měli ještě další šanci, když jsme šli sami na bránu, ale stav se již nezměnil,“ uvedl ke druhému poločasu František Bican a doplnil: „V Českých Budějovicích jsme tentokrát ztratili dva body, je to škoda. Musím poděkovat hráčům za výkon, i v deseti lidech jsme byli aktivnější a lepší.“