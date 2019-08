Vodňany – Prachatice 3:3 (2:1). 28. J. Moravec, 33. M. Brož, 62. F. Šťastný – 14. a 50. M. Fischer, 89. J. Sova. ČK: 0:1 (4. Kováč).

„Utkání jsme začali dobře, byli aktivní, dostávali se do šancí, ale udělali chybu, kterou dokázal soupeř potrestat. Po inkasované brance jsme zvýšili aktivitu, která vedla k vyrovnání a po dalších pěti minutách jsme šli do vedení. Vytvořili jsme si i další velké šance, dokonce šli dvakrát sami na branku, ale neproměnili je. V poločase to klidně mohlo být o dvě či tři branky,“ shrnul první dějství vodňanský trenér František Bican.

Po změně stran měli domácí další velké šance, ale nakonec brali jen bod. „Upozorňoval jsem hráče, že soupeře, i když hraje v deseti, nesmí ani trochu podcenit. V minulém kole jsme se také v deseti semkli a dokázali uhrát remízu. Místo toho, abychom si zápas pohlídali, prošel hráč soupeře přes tři naše a vyrovnal. To nás ale nesrazilo, vytvořili jsme si i další šance a znovu šli do vedení. Za stavu 3:2 jsme měli další obrovské šance, dvakrát byli sami před brankou, ale nepochopitelně to nevyužili. Pak jsme měli i výhodu penalty, ale znovu jí lehkovážně zahodili. V závěru utkání, místo toho, abychom míč drželi daleko od našeho vápna, tak darujeme soupeři trestňák, nepokryjeme při něm dva hráče a přijdeme o dva body. V defenzivě to bylo špatné a musíme si o tom popovídat,“ doplnil ke druhé části František Bican a pokračoval: „Ve dvou zápasech jsme zahodili dvě penalty, což nás stálo čtyři body. Místo toho, abychom byli v popředí tabulky, tak máme jen dva body. Musíme se nad hrou zamyslet.“