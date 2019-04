Vodňany – Slavia ČB 1:1 (1:1). 30. Yoni Girardey – 38. P. Kindermann.

„Potřebné tři body opět nemáme. Šance si sice dokážeme vytvořit, ale chybí nám snajpři, kteří by je dokázali proměnit. Po půl hodině jsme se dostali do vedení a Brož pak trefil hlavou břevno. Škoda, mohlo se to vyvíjet jinak. Místo toho jsme vyrobili fatální chybu a soupeř bez problémů vyrovnal. Snažili jsme se hrát, ale vázla kombinace. Táhli to však především zkušení hráči, kterým ne vždy ti ostatní pomohli. Nakonec z toho máme jen bod. Škoda neproměněných šancí, Yoni byl dvakrát před gólmanem, ale trefil mu to pouze do náručí. Nelze říci, že by kluci nechtěli hrát, ale nejsme schopni proměnit naše šance. Je třeba si z každého takového zápasu vzít ponaučení, kde jsme udělali chybu. Ale každý z hráčů musí začít u sebe a říci si, co by pro zlepšení měl udělat on sám. Na druhé straně je třeba říci, že Slavia u nás podala dobrý výkon, hrála dobře v blocích a hrálo se proti ní dost složitě. Byl to od hostů zkušený výkon,“ komentoval utkání vodňanský trenér František Bican.