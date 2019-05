Vodňany – Lažiště. 0:6 (0:2). 12. J. Rauscher, 26. J. Makoš, 51. T. Vokatý, 67. M. Hojdekr, 86. M. Stupár, 87. J. Hrbek.

„Musím uznat kvalitu soupeře. Chtěli jsme hrát zodpovědně, soupeře napadat a nenechat ho rozehrávat. To vše se zhroutilo ve dvanácté minutě, kdy jsme inkasovali gól z velké dálky. Před druhým jsme nezvládli běžecký souboj. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se musíme vyvarovat zbytečných chyb, ale vyrobili jsme po několika minutách další a bylo to o tři branky. V zápase jsme zkrátka dělali zbytečné chyby, které zkušený soupeř dokázal využít. Lažišťští vyhráli naprosto zaslouženě, byli po všech stránkách lepším týmem,“ shrnul utkání vodňanský trenér František Bican.