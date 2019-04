Vodňany - Na Velký pátek si vodňanští fotbalisté předehrávali zápas dalšího kola se Slavií České Budějovice. V nepříliš pohledném utkání si soupeři rozdělili po bodu.

Vodňany - Slavia ČB 1:1 (1:1). Oba celky potřebovaly v boji o záchranu body jako sůl, remíza prakticky pro nikoho nic neznamenala. Zápas přinesl více boj s řadou nepřesností než pohledný fotbal. Obě branky padly po chybách soupeřů. Do vedení šli domácí, když se ve skrumáži před brankou Slavie nejlépe ve 30. minutě orientoval Girardey. O osm minut později vyrobili hrubku v zadních řadách domácí a nabídnutou šanci zužitkoval Kindermann. Ještě do přestávky mohli jít do vedení domácí, když Brož hlavou razítkoval břevno.