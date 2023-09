/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka chtěli navázat v dalším kole krajského přeboru na výhru ze Semic. To se jim v utkání s Trhovými Sviny podařilo.

Fotbalový KP: Osek - Trhové Sviny 5:2 (3:1). | Foto: Jan Škrle

Osek – Trhové Sviny 5:2 (3:1)

Branky: 32. (PK) Hoch, 40., 72. a 92. Hosnedl, 72. Černý – 17. L. Macák, 56. J. Macák. ŽK: 1:2 (Černý – L. Macák, Popovič). Diváci: 150. Rozhodčí: Kaštánek – Nedvěd, Petričák.

Sestava Oseka: Pokorný – Němeček, Balogh, Carda, Kuneš – Zhyhora (63. Brabec), J. Říský, Hoch, Matěj Čapek (76. Křížek) – Hosnedl, Černý (83. Zelenka).

V Oseku si mohou oddechnout, na nepovedený start sezony je zapomenuto. Po dvou výhrách se hráči posunuli do středu tabulky.

"Konečně jsme se trochu dali dohromady. Ale začátek zápasu vůbec nebyl lehký. Soupeř začal dobře, byl fotbalový. Sice jsme chtěli hosty přehrávat fotbalově, ale brzy jsme inkasovali gól po nešťastné situaci. Do poločasu se nám však podařilo stav otočit. Nejprve srovnal z penalty Honza Hoch a dvěma slepenými góly těsně před přestávkou jsme utekli na 3:1. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, ale z ojedinělé situace jsme inkasovali hloupý gól. Musím však pochválit našeho gólmana Pokorného, který vytlačil penaltu soupeře na tyč. To nás vrátilo do hry a závěr se stal one man show Sebastiana Hosnedla, který dvěma góly po brejcích rozhodl zápas. Zasloužil si aplaus na otevřené scéně,“ shrnul utkání manažer domácího celku Karel Hoch a doplnil: „Oboustranně to byl velice dobrý fotbal, fanoušci si přišli na své. Hrálo se tvrdě, ale ne zákeřně. Poslední čtvrthodinku si zahrál i Zdeněk Křížek, ale nešel do brány. Postavil se do útoku.“