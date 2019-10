Hráči Katovic se po výhře nad Hořovickem dostali na deváté místo divizní tabulky a v dalším kole hrají v sobotu od 16 hodin na hřišti Doubravky. Ta je aktuálně pátá s náskokem tří bodů na Katovice. „Čeká nás další těžký zápas, ostatně v divizi již žádné lehčí neexistují. Budeme bojovat o každý bod,“ slibuje katovický trenér Přemysl Šroub.

V krajském přeboru jsou aktuálně všechny celky ze Strakonicka v tabulce od 9. místa dolu. A právě devátý Osek doma v sobotu od 16 hodin hostí jedenácté Dražice. Vyrovnaný střed tabulky jasně velí k zisku tří bodů, ale zadarmo to nebude. Již dopoledne od 10.15 hodin nastoupí aktuálně poslední Junior Strakonice na hřišti béčka Táborska. To je aktuálně sedmé a Strakoničtí tam jedou pokusit se překvapit. V neděli čeká třináctou Blatnou důležitý duel na hřišti nováčka v Lažištích. Domácí mají jen o dva body více. Spokojený bude pouze vítěz.

A skupina I.A třídy měla minule na programu jediný okresní souboj. V něm Sousedovice porazily Vodňany 4:0. Vítěz se v tabulce vyhoupl na skóre právě před svého soupeře. Týmy ze Strakonicka se seřadily na 9. a 10. místě. Sousedovice jedou v sobotu od 13.30 hodin bojovat o body na pětibodové Lhenice. Vodňany pak od 16 hodin hostí šestou Novou Ves.

Skupina B v I.B třídě doznala v tabulce drobných změn a další se dají čekat i nyní. Do pozice nejlepšího týmu ze Strakonicka se dostala Sedlice. Je třetí a zajíždí v sobotu od 12.30 hodin na malé hřiště nováčka z Kestřan. Ten po slibném rozjezdu klesl na 9. místo. Ve stejný čas hostí Střelské Hoštice, čtvrtý tým tabulky, v okresním souboji jedenácté Cehnice. Pro hosty by další bodová ztráta mohla znamenat pád až na sestupové příčky. Další okresní souboj Bělčice – Dražejov se hraje od 16 hodin. Trumfy drží v rukách domácí, kteří jsou aktuálně pátí. Dražejov by se zase rád odpoutal z desátého místa. Ve stejný čas přivítá osmá Volyně dvanácté Stachy. Oba celky potřebují nutně bodovat a může to být nesmlouvavý boj o každý metr hřiště. Předposlední béčko Oseka zajíždí v neděli dopoledne na hřiště posledního Husince. Postavení obou týmů hovoří za vše, remíza neuspokojí ani jeden tým. Vítěz aktuálně uteče ze sestupového místa.