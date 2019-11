/OBRAZEM/ - Ve fotbalové I.A třídě vyrážely oba celky ze Strakonicka na hřiště soupeřů.

Fotbalová I.A třída: Prachatice - Sousedovice 4:1. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Sousedovičtí více než poločas drželi v Prachaticích naději na bod, ale pak prohráli 1:4. Celek Vodňan zamířil do Velešína. Do vedení šli domácí, ale Vodňanští v první půli stav otočili brankami Moravce a O. Benedikta. Po hodině hry domácí vyrovnali, ale tři body nakonec putují do Vodňan. Vystřelil je v poslední minutě M. Otepka.