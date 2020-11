"Je pravda, že jsme v posledních ročnících byli pasováni do role spolufavorita soutěže, ale do sezony 2020/21 jsme vstupovali s pokorou. S cílem hrát líbivý a přitom účelný fotbal. Chtěli jsme se pokusit poprat se o nejvyšší příčky, ale hlavně nic nepodcenit. Vždy je co zlepšovat, ale se ziskem 22 bodů ze 24 možných se dá říci, že jsme spokojeni," říká na otázku, zda jsou Čkyňští spokojeni s podzimním vystoupením coby spolufavorit soutěže, vedoucí týmu Patrik Krull.

Jakého podzimního výsledku si nejvíce ceníte a proč?

Každého vítězství si ceníme, ale z těch osmi utkání, co jsme stihli odehrát, bych vypíchl vítězství ve druhém kole na hřišti béčka Oseka. Tohle jsem ještě nezažil. Je fakt, že ve svých necelých třiceti letech jsem toho ještě moc nestihl, ale pochybuji o tom, že tohle ještě někdy v přímém přenosu zažiji. V poločase jsme prohrávali 0:1. Po pauze se nám podařilo vyrovnat, ale domácím nám postupně utekli až na 3:1 v jejich prospěch. Deset minut před koncem utkání to s námi vypadalo špatně. Naskakuje mi až husí kůže, když si vzpomenu na to, jak v 90., 92. a 94. minutě vstřelil tři branky Pepa Fiedler a hattrickem za čtyři minuty v nastavení otočil zápas v náš prospěch. To se nevidí každý víkend, ta euforie byla neskutečná. Nakonec jsme vezli tři body za výhru 4:3.

Po osmi kolech se vykrystalizoval souboj o prvenství mezi SK Čkyně, Bělčicemi a Vacovem, čekali jste takový vývoj, nebo jsou některé výsledky překvapením a proč?

Vacov jsem samozřejmě považoval za velkého soupeře již před sezonou. Musím přiznat, že místo Bělčic jsem v těchto patrech čekal spíše Sedlici, která je pro mě za očekáváním s výsledky, stejně jako například béčko Prachatic. S Bělčicemi jsem počítal do pětky, ale nečekal jsem, že chytí takový lauf. Co se týče našeho týmu, tak jsem věděl, že pokud si budou kluci plnit to, co mají, tak budeme hrát vysoko. Ne vždy jde všechno podle našich představ, ale kvalitu v týmu rozhodně máme. Soutěž je ale ještě dlouhá a stát se ještě může cokoliv. My jsme nohama na zemi a nemůžeme se dočkat, až se v příštím roce zase fotbalový kolotoč rozběhne.

Může dojít na pikantní souboj o postup mezi dvěma týmy z našeho okresu, jak tento souboj vnímáte?

Je to ještě hodně daleko, ale samozřejmě na tento souboj dojít může. Po osmi kolech se soutěž zastavila a my měli jet v devátém právě na Vacov. To utkání mohlo něco naznačit. Ale jak říkám, je to vše ještě hodně daleko a uvidíme, jak se vše vyvrbí.

Mezi kanonýry podzimu patří Josef Fiedler, čekali jste u něho takový střelecký progres?

Když jsem viděl Pepu v letní přípravě, tak jsem doufal, že si to přenese i do soutěže. To se ale nestalo, protože on to poslal ještě o level výše. V osmi zápasech se trefil třináctkrát, vstřelil dva hattricky a pouze v jednom utkání vyšel střelecky naprázdno. Doufám, že bude na jaře pracovat ještě lépe a bude pro náš tým stále tolik platný.

Na podzim přišlo několik zranění, jak na tom jsou tito hráči v současné době?

Zranění bylo na osm zápasů opravdu hodně. Zmíním tři nejvážnější. Hned v prvním kole se nám zranil kapitán Venca Turek. To je pro nás strašný zásah po všech stránkách, když se zraní takto zkušený stoper. Na jeho místo přišel z Vimperka zkušený Lukáš Sýs, ale i ten se nešťastně zranil v zápase s Dražejovem. Nejhorší zranění ovšem přišlo ve druhém kole, když na konci utkání zlomil ošklivě holenní i lýtkovou kost hráč soupeře Marku Kutovi. Všechna zranění jsou bohužel vážná a my musíme doufat, že všichni tři budou na jaře na sto procent fit.

Jaro pravděpodobně začne dohrávkou podzimních kol a následně se odstartují odvety. Co říkáte na tuto případnou změnu oproti rozpisu soutěží?

V této absurdní době nemůžeme bohužel jistě počítat ani s touto variantou. Co k tomu říci? Doufejme, že se soutěž dohraje alespoň tímto způsobem. My musíme být stále ve střehu. Již před sezonou bylo avizováno, že pro platnost tabulek včetně postupů a sestupů stačí odehrát padesát procent soutěže. K tomu stačí odehrát pouhých pět utkání na jaře. Upřímně si nemyslím, že se soutěž odehraje úplně celá, ale snad se pletu.