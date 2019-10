Osek /OBRAZEM/ - Fotbalisté béčka Oseka vyrazili v dalším kole I.B třídy do Husince a nutně potřebovali bodovat. Nepodařilo se.

Fotbalová I.B třída: Husinec - Osek B 4:2. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Husinec - Osek B 4:2. Souboj posledních dvou týmů tabulky začal Osek B dobře, byl aktivnější a měl i šance. Do vedení šli domácí z penalty, hosté však brzy snížili a byli více na míči. Co to však bylo platné, když nedávali góly a Husinec je za to v závěru utkání potrestal.