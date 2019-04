Osek – Lom u Tábora 1:1 (0:1). 68. J. Hoch – 8. K. Balogh.

„Přijel k nám výborný soupeř s velkými zkušenostmi na hřišti. Ve vyrovnaném prvním poločase byli hosté asi o trochu lepší, nicméně my tam měli nějakých pět solidních šancí, které však brankou neskončily. Naopak soupeř již v osmé minutě po dlouhém pasu, který jsme v obraně neodhadli, šli do vedení ranou z velkého úhlu. Ve druhém poločase po neuznané brance po rohovém kopu jsme nakonec vyrovnali po autovém vhazování, kdy míč do sítě dorážel Hoch. V závěru utkání jsme měli dost štěstí, když soupeř netrefil odkrytou branku a navíc nás i podržel brankář Kozlík. Podle vývoje utkání je to spravedlivá remíza a my můžeme být s bodem spokojeni,“ komentoval utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek s tím, že se nyní již všichni těší na derby do Katovic.

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek, Hoch (89. Mareš), Brabec, Hosnedl – Blatský (86. Kroupa), Říský.