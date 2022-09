Branky: 78. (PK) J. Beran - 38. O. Červený, 52. M. Schettini.

"Jestli jsem předchozí domácí zápas vyhodnotil tak, že k bodům jsme s kvalitními Mirovicemi měli daleko, tak teď musím říci, že jsme odmítli urvat první vítězství ve vyšší soutěži. Do zápasu jsme vstoupili slušně, byli aktivnější a vypracovali si i nějaké příležitosti, z trestného kopu nastřelili břevno. Bohužel, stále děláme hrozné chyby, jako nesmyslně vyrobený roh, který pak ani neodbráníme a pustíme soupeře do poločasového vedení. V úvodu druhé půle inkasujeme po kopu z půlky hřiště podruhé a ani přes změny v rozestavení jsme nebyli schopni s hratelným soupeřem, jakým tady v tomto složení Čkyně byla, získat ani bod, přestože jsme před koncem zápasu na malém vápně v jasné šanci. Myslím, že to je obrovská škoda, chybí mi i víc týmové rvavosti. Rozhodčí, pískající jinak vyšší soutěž, hru více pustil a i s tím se lépe vyrovnal díky své bojovnosti a zaujetí náš sobotní soupeř," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech a dodal: "Musíme začít každý u sebe, srovnat si v hlavě, co je třeba a vzít za to hned další víkend. Bude to sice hrozně těžké, neboť zajíždíme na hřiště lídra a favorita celé soutěže, kde budeme moci asi jen překvapit, ale pro nás bude důležitý každý bodík a je jedno odkud bude."

"Důležité tři body jsme konečně uhráli. Je jedno kde, je jedno jak, ale pro další vývoj sezony je to povzbuzení. Musím říci, že fotbal to moc ke koukání nebyl. Ale chápu, že obě mužstva potřebovala bodovat a tíha utkání asi svazovala nohy. Na obou stranách asi chybělo pár hráčů. Myslím, že do 70. minuty jsme byli o něco lepším týmem a neproměnili pár šancí nebo střely byly zblokovány. Když jsme nepřidali pojišťovací třetí gól, domácí trošku přitlačili a po nastřelení ruky kopali penaltu, kterou snížili na rozdíl jediného gólu. Druhý naštěstí nepřidali a tak vezeme konečně tři body. Hned se bude dýchat lépe. Z naší strany odehráli velmi dobrý zápas Červený a Schettini a trefili se i premiérově za A tým," shrnul duel ze svého pohledu čkyňský lodivod Jan Děd a doplnil: "Příští týden hostíme v sobotu Mirovice a tak zvu všechny fanoušky a především bubeníky do naší arény. Zápas začíná již od 13.30 hodin."