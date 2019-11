KRAJSKÝ PŘEBOR

Jediným z celků ze Strakonicka, který zasáhne do bojů dnes, je Blatná. A hráče čeká složitý úkol bodovat proti Jankovu. Z předposledního místa jim však nezbývá nic jiného, než se pokusit o plný bodový zisk. V neděli dopoledne nastoupí devátý Osek na hřišti v Třeboni. Ta je překvapivě až třináctá a urputně bojuje o únik ze sestupového pásma. Výhrou by si Osek hodně pomohl a naopak soupeře by přikoval dolů. Odpoledne pak strakonický Junior hostí Čimelice. Strakoničtí bojují o každý bod, jejich soupeř má naopak fazonu jako hrom. Jeho skalp by byl velkým úspěchem.

I.A TŘÍDA

Sousedovice v minulém kole doma ztratily body doma se Čtyřmi Dvory a potřebovaly by je nahradit v Prachaticích. Tatran však hraje v posledních zápasech dobře a bude v sobotu odpoledne favoritem. Každý bod zpod Libína by byl výborný. Vodňany jedou v neděli odpoledne do Velešína k sousedovi v tabulce. Výhrou si mohou zajistit klidný střed tabulky.

I.B TŘÍDA

V této soutěži mohou týmy ze Strakonicka asi definitivně zapomenout na boj o postup. O ten si to rozdají celky Čkyně a Strunkovic. Na Strakonicku se zbrojí hlavně na boj o záchranu. Již v sobotu dopoledne se hraje okresní souboj Střelské Hoštice (3. místo) – Volyně (9.). Domácí nováček hraje velmi dobře, soupeř je v širším středu tabulky a mohl by z toho být solidní fotbal. Také dopoledne hrají Bělčice (5.) v Kestřanech (10.). Soupeře sice dělí pět míst, ale pouze jediný bod. Vítěz udělá krok ke klidné zimní přestávce. Odpoledne je na programu další okresní souboj. Osek B (14.) přivítá Sedlici (6.) a jedině výhra může domácím pomoci z posledního místa tabulky. Ale ani to by nezajistilo klid pro zimní přestávku. Naopak Sedlici by tři body přinesly klid. Cehnice (12.) zajíždějí v neděli dopoledne do Husince (13.). Pro oba celky nesmírně důležité utkání a remíza pro nikoho z nich nic neřeší. Musí se tedy hrát oboustranně s otevřeným hledím. Jako poslední nastoupí ke svému duelu zítra odpoledne Dražejov (11.) ve Vacově (7.). Ze Šumavy se počítá každý bod.