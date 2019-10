Fotbalové krajské soutěže přinesou o víkendu důležité souboje pro vývoj tabulek v jednotlivých soutěžích.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V krajském přeboru hraje Osek již v sobotu od 10 hodin s Rudolfovem. Po výborném výkonu v Olešníku chce všechny tři body. Domácí výhra by soupeře přikovala do boje o záchranu. Odpoledne hrají Junior Strakonice v Olešníku a Blatná v Čimelicích. S ohledem na aktuální formu jejich soupeřů bude každý získaný bod důležitým příspěvkem do boje o záchranu krajského přeboru.