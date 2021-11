Osek – Týn nad Vltavou 3:2 (0:1). 52. a 55. J. Říský, 76. Hosnedl – 38. Štos, 84. Meidl.

Sestava Oseka: Chaluš – Rybák, Krejčí, Němeček, Maroušek – Hosnedl (89. Lávička), Šrámek, Hoch, J. Říský, Sigmund (87. Gondek) – D. Říský (90. Mrkvička).

„Kromě jiných absencí vypadl těsně před utkáním ze zdravotních důvodů Kubiš, takže jsme to lepili, jak se dalo. Dík patří klukům z béčka, kteří šli na lavičku, a Vaškovi Mrkvičkovi, který vždy v takové chvíli pomůže. Každopádně výkon nebyl tak přesvědčivý, ale dnes jsme to urvali bojovností. Znovu jsme se dostali do problémů, když jsme si ze standardky nechali dát branku. Poněkolikáté jsme museli zápas otáčet. Do druhého poločasu jsme museli něco změnit a během pěti minut jsme to otočili. Jakub Říský mohl ještě z brejku pečetit třetím gólem, ale na druhé straně měl Týn dvě obrovské šance. Jednou jsme to zachraňovali na brakové čáře a ve druhém případě to soupeř přestřelil ze dvou metrů. Zvýšili jsme na 3:1 a pak jsme si nechali dát z trestňáku kontaktní gól. V závěru Týn vsadil na nakopávané míče a my to naštěstí ubránili. Bylo to vybojované vítězství, ale s předvedenou hrou spokojeni nejsme. Sice jsme opět museli hýbat sestavou, ale na to se nikdo neptá. Máme body a to je důležité,“ hodnotil utkání osecký trenér Roman Malý.

Dvakrát se v dresu Oseka trefil do černého loňský nejlepší střelec soutěže Jakub Říský. Že by tedy konečně zlomil prokletí tohoto ročníku? „Mohl dát i hattrick, ještě nastřelil tyčku. Dobře pro něho, že ty dva góly dal,“ doplnil trenér.

Č. Krumlov – Junior Strakonice 3:1 (1:0). 20. Tůma, 63. Vaněk, 70. Vávra – 54. Máška. Sestava Junioru: Lízal – Říha, Šimek, Rozhoň, Zahrádka – Nosek (78. Zelenka), Benedikt, Chalupa, Máška (82. Doležal) – Krýsl, Krejčí (86. Míčka).

„Opět jsme začali defenzivní taktikou a zpočátku se nám to docela dařilo. Celou první půli jsme odehráli solidně a gól jsme dostali skoro z půlky hřiště, když si domácí hráč výborně zpracoval balon a překopl našeho gólmana. To nám trochu vyrazilo karty z rukou Do poločasu jsme to uhráli, i když je třeba říci, že domácí byli lepší. Ve druhém poločase jsme pokračovali v trpělivé hře a podařilo se nám vyrovnat. To však domácí nastartovalo, přitlačili a tlačili se do šancí. My pak udělali chybu zprava, přišel centr, gólman to vyrazil před sebe a z dorážky šli domácí do vedení. Pak jsme to trochu otevřeli a Krumlov nás vzápětí potrestal třetím gólem po přetaženém míči na zadní tyč. V závěru to bylo trochu vyhrocené a fotbalu moc nebylo. Ale domácí vyhráli zaslouženě, prakticky všichni jejich hráči prošli Dynamem, takže ta zkušenost je tam znát. Naše kluky musím pochválit za přístup i dobrý výkon. Minule jsme porazili Čimelice, ale výkon nebyl dobrý, nyní to bylo naopak. Teď se musíme soustředit na poslední podzimní zápas doma,“ shrnul utkání trenér Junioru Strakonice Luděk Cimrhanzl.

Jankov – Blatná 3:2 (2:1). 14. Kroneisl, 43. Voráček, 51. Benda – 26. A. Hrádek, 54. Peleška. Sestava Blatné: Chlanda – A. Hrádek, Hlaváč, Jakub Sedláček, Levý – Krá, Šimůnek, Prokopec, Říha – Peleška, Antoš. (65. Uldrich).

Blatná odjížděla k utkání znovu v dost slátané sestavě. Chybělo devět hráčů, kteří by jistě měli místo v sestavě. „Na to, v jak ořezané se stavě jsme k zápasu jeli, jsme i přesto, že z toho nebyl žádný bod, odehráli solidní zápas. Předvedená hra nebyla špatná. První gól jsme dostali po špatně pokryté standardce. My také vyrovnali po standardce, když po odraženém míči srovnal Adam Hrádek. Do poločasu jsme však remízu neudrželi. Po ztrátě balonu ve středu hřiště šli domácí z brejku znovu do vedení. Pět minut po přestávce jsme po pomalém návratu na vlastní půlku inkasovali z brejku třetí gól. Vzápětí jsme opět snížili na rozdíl jediné branky. Od té chvíle jsme v některých fázích hry byli lepší, vytvořili si i nějaké šance a škoda standardky, ze které Šimůnek střílel těsně vedle brány. Celý tým podal velmi dobrý výkon, včetně gólmana Chlandy, přestože dostal tři góly. Na naši hru se dalo dívat, přesto ani tentokrát nebereme žádný bod,“ komentoval duel trenér Blatné Jaroslav Voříšek.