Nabídlo fotbal v ofenzivním balení, i když padla jen jedna jediná branka do sítě Matouška, která znamenala ukončení dvanáctizápasové vítězné série Olešníka. Přišla rekordní návštěva a vybralo se na dobrou věc.

Katovice – Olešník 1:0 (1:0). 45. M. Repa.

Takovou návštěvu na fotbale strakonický region dlouho nepomatuje! Pořadatelé z SK Otava Katovice napočítali ve svém areálu 731 diváků! A co že se stalo tak velikým lákadlem? K Otavě přicestoval lídr Ondrášovka krajského přeboru z Olešníku, jehož barvy hájí bývalý útočník pražské Sparty a české reprezentace David Lafata. Ten udělal velmi hezké gesto, když daroval svůj originální sparťanský dres, který se o poločasové pauze vydražil za šest tisíc. Přispívali však i ostatní a celý výtěžek (19 400 Kč!) byl věnován Dětskému centru strakonické nemocnice.

Všichni si také užívali dění na hřišti. „Potvrdil se předpoklad, že se bude hrát kvalitní fotbal. Navíc přišlo rekordních 730 platících diváků, kteří vytvořili vynikající atmosféru. Hrálo se nahoru dolu, na vyložené šance to bylo snad šest ku šesti. Na obou stranách fantasticky zachytali gólmani,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý a doplnil: „Chtěli jsme uspět a přerušit soupeřovu šňůru. Šli jsme sice do zápasu s respektem, ale i s tím, že se nemusíme bát nikoho. To se vyplnilo.. Držíme se v kontaktu s druhým Lomem a máme za sebou nejtěžšího soupeře. Utkání nás sice stálo hodně sil, ale další zápas hrajeme až v neděli a chceme uspět i na Hluboké.“

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Hajdušek, Tušer, Chylík (80. Cibulka) – Miklas (65. Zoubek), Janoch, Kagui, Repa – Uher (83. Kadula), Požárek (90. Hromíř).

Jan Škrle