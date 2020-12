Junior Strakonice - Otava Katovice 0:5 (0:4). Z původně plánovaného termínu v pátek 18. prosince byl zápas o jeden den předsunut. To aby se vůbec mohlo hrát. Vládní restrikce od pátku znovu ještě více omezili provozování sportu na výkonnostní úrovni. "Od druhého říjnového víkendu jsme nehráli žádný zápas a fotbal nám moc chyběl. Proto jsme udělali vše pro to, abychom si mohli alespoň jednou pořádně zahrát," shodli se trenéři obou celků.

„Chtěli jsme si již konečně po čase zahrát zápas. Po delší době jsme si zahráli s kvalitním soupeřem. Katovice měly za sebou také pár tréninků na umělce a domluvili jsme se na utkání v rámci tréninku. Museli jsme to z pátku přesunout na čtvrtek, a tak chybělo několik hráčů, kteří jsou přes týden v Praze. Proto jsme využili i několik dorostenců, kteří budou ještě na jaře hrát ve své kategorii,“ uvedl strakonický trenér Luděk Cimrhanzl a doplnil: „Zápas se odvíjel podle papírových předpokladů. Katovičtí byli celkově o hodně lepší nejen na balonu, ale i v pohybu. My solidně bránili a měli tam i několik slušných protiútoků, ale bez větších šancí. Přeci jenom to naši kluci měli proti tomuto soupeři, který hraje ve vyšším tempu, s míčem složité. Do druhé půle jsem prostřídal a zápas z poloviny dohrávali dorostenci. Ale kvituji, že jsme se soupeřem dokázali držet fyzicky krok.“

„Do zápasu s Juniorem jsme šli všichni pořádně natěšeni. Dlouho jsme si žádný zápas nezahráli a věděli, že si po Junioru zase nějaký čas nezahrajeme. Chtěli jsme hrát, proto jsme si duel o den přeložili,“ říká katovický trenér Přemysl Šroub a doplňuje: „Byli jsme předtím třikrát trénovat na umělce. Dlouho chyběl kontakt s míčem, proto jsme ani neřešili žádnou formu. Ale zápas to byl dobrý, plný pěkných akcí. Všichni si to zkrátka na hřišti užívali.“

Nyní se hráči obou celků budou až do konce kalendářního roku připravovat individuálně. "Co nám přinese začátek ledna, nelze předjímat. Musíme být připraveni na všechno," shodují se oba trenéři.