„Oproti výkonu proti Oseku to bylo jako den a noc. Noc to byla tentokrát. Chyběli nám ze základu Pecka, Sova a Iliev, což bylo znát. Mi první půlhodinu hráli úplně hrozně. Rudolfov mohl dát klidně tři góly. Paradoxně ve chvíli, kdy jsme začínali mít ve druhé půli hru pod kontrolou, přišla asi přísná červená. V závěru nám jednou frnkli a dali vítězný gól. Ale za první půlhodinu jsme si dnes víc nezasloužili, i když tam nějaké šance byly. Tentokrát je urazili fotbalového Pána Boha a byli po zásluze potrestáni,“ komentoval výkon svých svěřenců prachatický trenér Josef Raušer.

Rudolfovské nedělní ráno dělává mnoha týmům problémy. To však prachatický trenér odmítá. „Dva kluci hráli v sobotu poločas za béčko ve Vodňanech. Ale trénujeme dostatečně na to, abychom to zvládli. Kádr je široký, to, že někteří hráči chyběli, na to se nelze vymlouvat. Bylo to o vůli, o tom, jestli chceme. A my první půli spali. Když se v kraji první půle prospí, tak to nejde. Ale nic se neděje, žádné postupové ambice nemáme. chceme to hlavně stabilizovat a jít zápas od zápasu. Pro řadu kluků to zase byla zkušenost,“ dodal trenér Raušer.

V příštím kole Tatran hosté Třeboň, dalšího nepříjemného soupeře. „Jak se na Třeboň připravit? Zkrátka být třikrát v týdnu na tréninku. Vrátí se nám Sova a Pecka a možná i Iliev. Na druhé straně nebude vykartovaný Jarda Rauscher. Musíme se vrátit k tomu, co jsme hráli s Osekem a znovu získávat body," hledí k dalšímu duelu Josef Raušer.

SK Rudolfov – FK Tatran Prachatice 1:0 (0:0).

Branky: 81. J. Šindelář. ŽK: Kupka a Hornát (oba PT). ČK: 0:1 (71. Jar. Rauscher). Diváci: 90. Rozhodčí: Brom – Přibyl, Polák.

Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, Kupka, Pravda, Makoš (83 Gramblička) – Jakub Rauscher (59. D. Sedláček), Hornát, Hušek, M. Sedláček – Babka, Linhart (46. Fürbach).