/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Junioru Strakonice skončili v uplynulé sezoně na 13. místě a ke spokojenosti je hodně daleko.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jankov. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí fotbalisté se sice nemuseli obávat o záchranu až do samotného konce sezony, ale celkově nelze hodnotit sezonu jako úspěšnou. Na otázky Deníku odpovídal trenér Tomáš Čakrt.

Po podzimu, který dvakrát zrovna nevyšel, se v zimě solidně potrénovalo, přišly posily…

Souhlasím, že se podzim nevydařil. Příčiny vidím ve dvou věcech. Jednak plno zraněných a jednak jsme na Sídlišti nehráli dobrý fotbal. Za sebe i hráče mohu říci, že to prostředí nahoře na hřišti prostě nebylo domácí a poztráceli jsme tam spoustu bodů. Jaro již bylo lepší. Když se podívám do jarní tabulky, tak jsme v ní osmí. To je prakticky místo, kde jsem se chtěl od začátku sezony pohybovat. Přesto tam byly doma zbytečné ztráty, zvláště mě mrzí porážky s Táborskem B či Rudolfovem. Zápasy jsme měli zvládnout lépe a ve výsledku to mohlo být lepší. Příčinou toho je především obrovský počet zraněných hráčů. Dělal jsem si statistiku a místy jsme měli na marodce až jedenáct hráčů.

Tolik zranění není samozřejmě standardní. Kde jsou toho příčiny. Hráči se nevěnují doplňkovým sportům, zápasy jsou tak tvrdé, nebo není současná generace tak odolná?

Když mluvím s trenéry jiných týmů a i z jiných soutěží, ty problémy jsou podobné. Před sezonou jsme se s asistentem Martinem Linhartem domluvili na tom, že se hodně zaměříme na rozcvičky, na protahování v průběhu tréninku, po tréninku. Martin, klobouk dolu, si vše perfektně nastudoval, věnovali jsme tomu spoustu času, ale zlepšení to nepřineslo. Po stránce zahřátí či rozcvičení bylo vše v pořádku. Řekl bych, že je to generační problém. Možná toho dříve hráči více vydrželi, otázkou může být i to, jak se současní hráči stravují. Není to normální, ale není to jen náš problém, protože problémy se zraněními jsou všude prakticky stejné.

V celkovém kontextu tedy spokojenost? Přesto 13. místo není dobrou vizitkou. Odrazí se to ve změnách v kádru?

V první řadě to musí poupravit, protože se o spokojenosti nedá mluvit. Prezentoval jsem to i na dokopné. Nebylo to jen směrem k hráčům, ale i ke mně a realizačnímu týmu. Třinácté místo mě zkrátka nemůže naplňovat a pro Strakonice je málo. Myslím si, že s příchodem nového trenéra by se to mělo někam posunout. Zároveň jsme tým doplnili. Jsou tam odchody a příchody. Věřím tomu, že když následující sezonu odehrajeme dole na Křemelce, bude konečné účtování podstatně lepší než po uplynulé sezoně.

O konci u týmu jste se rozhodl sám. Můžete shrnout důvody?

Jednateli klubu Lukášovi Mourkovi jsem to oznámil již někdy na přelomu února a března, kdy vrcholila zimní příprava. Detailně jsme to rozebírali. Opravdu to vyšlo ze mě. Já byl u týmu v různých funkcích již tři roky a cítil, že potřebuje tým změnu. Ze zkušenosti vím, že být u týmu delší dobu, nedělá dobrotu. Šlo mi o to, aby dostal tým nový impuls. Když přijde nový trenér, hráči trochu zpozorní, trenér má na ně jiné nároky a požadavky, jinak se trénuje. Jsem přesvědčen, že jsem se rozhodl správně a tato cesta bude pro Strakonice přínosem.

Zůstanete tedy v roli manažera týmu?

Dá se to tak říci. S novým trenérem jsem se sešel několikrát, obšírně jsme rozebírali, jak budeme kooperovat a jak bude pracovat realizační tým. Jsem připravený udělat trenérovi veškerý servis, aby se naplno mohl soustředit na sportovní stránku a trenéřinu jako takovou.

Můžete již oficiálně jméno nového trenéra sdělit?

Novým trenérem se stal Petr Janota. Renomovaný a zkušený trenér, který má hodně za sebou. Pro Strakonice je to nadstandardní trenér. Jsme dlouho v kontaktu, rozumíme si a vidíme fotbal hodně podobně.Poslední den v červnu svoláme všechny hráče, trenér jim předá individuální plány. Vyslechnou si, jaké na ně budou nároky a vše kolem přípravy. Ta samotná začne 10. července.