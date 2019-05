Vodňany – Nová Ves 3:1 (0:1). 48. P. Hrachovec, 68. a 79. F. Šťastný – 42. A Prokop.

„Utkání s Novou Vsí se hodnotí dobře. Naše výhra byla podložena dobrým výkonem. Zpočátku nám sice nevycházela kombinace, ale postupem času jsme se osmělovali a kluci si na míči více věřili. Škoda, že jsme vyrobili v závěru poločasu chybu, kterou soupeř potrestal. V kabině jsme si řekli, že na Novou Ves máme a zkusíme to co nejdříve otočit. Brzy po začátku druhého poločasu jsme vyrovnali a měli hru pod kontrolou. Zlepšili jsme kombinaci, dostávali se do šancí a přidali další dvě branky. Především za výkon ve druhém poločase jsme si tři body zcela zasloužili. Soupeř postupem času nestíhal, posílal to dopředu jen dlouhými nakopávanými míči, se kterými jsme si poradili. V minulých zápasech jsme dopláceli na neproměňování šancí, tentokrát se střelecky prosadil Šťastný,“ komentoval utkání vodňanský trenér František Bican a doplnil k dalšímu programu: „Máme nyní ze dvou zápasů šest bodů, ale musíme zůstat nohama na zemi. Kluci jdou výkonnostně nahoru a mohou si více věřit. Nyní nás čekají dva těžké zápasy. Nejprve jedeme do Bavorovic, které bojují o záchranu v soutěži, a pak hostíme na domácím hřišti vedoucí Lažiště. Musíme tyto zápasy odehrát s velkou zodpovědností.“