Fotbalisté Protivína prohráli v 9. kole krajského přeboru doma s Jankovem 0:1. Zápas zhodnotil protivínský kouč Juraj Kobetič.

Kouč fotbalistů Protivína Juraj Kobetič. | Foto: Jan Škrle

V utkání s Jankovem jste byli oslabeni o několik velice kvalitních fotbalistů. Podepsala se podle vás velká marodka na výkonu vašeho mužstva?

Každý chybějící hráč je pro nás citelnou ztrátou, protože zase tak širokou základnu nemáme. A pokud se jedná o kvalitního hráče, platí to dvojnásob. Hodně jsme postrádali například Jaromíra Vorla, který má od minulého zápasu sešitou nohu. Takoví hráči přinášejí potřebnou kvalitu, která nám scházela k tomu, abychom uhráli lepší výsledek.



Opravdu jste byli proti loňskému účastníkovi divize bez šance?

Neodehráli jsme úplně špatný zápas. Bylo to z naší strany bojovné, scházela nám ale kvalita k tomu, abychom vstřelili gól. Nezvládli jsme standardní situaci, ze které jsme inkasovali, my jsme naopak podobnou situaci ke vstřelení branky nevyužili. Jinak nás držel výborný brankář Hanus. Díky němu jsme mohli živit šanci na vyrovnání až do samého závěru.



Je možnost, že v příštím utkání už by mohli někteří z marodů znovu nastoupit?

Budeme doufat, že se někteří hráči vrátí do sestavy a budeme hrát lépe. Těm, co je nahradili, nemohu nic vytknout. Jejich přístup byl v pořádku, hráli na hranici svých možností.