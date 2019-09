Junior Strakonice – Osek 1:4 (1:1). 9. L. Moudrý – 21. a 47. J. Říský, 57. J. Hoch, 60. V. Peroutka vlastní.

„Ani čtvrté mistrovské utkání jsme se bodů nedočkali, i když jsme v okresním derby začali dobře a hned v 9. minutě po autovém vhazování Máška prodloužil balon do vápna, kde hlavou překonal Moudrý brankáře Budoše. Ve 21. minutě dle našeho názoru rozhodčí neodpískal na půlce nedovolený zákrok na Balouška a hosté se dostali do brejku Davidem Říským, který přesně našel ve vápně svého bratra Jakuba a ten neměl problém vyrovnat. Ve 25. minutě výborně kopnutý trestný kop Hocha Lízal ještě lepším zákrokem vytáhl na rohový kop a vzápětí zlikvidoval i hlavičku Cardy. Do druhého poločasu jsme zřejmě nastoupili nekoncentrovaně a ve 48. minutě nás za to potrestal Jakub Říský druhým gólem. V 56. minutě jsme kopali dva rohy za sebou a u obou zakončoval Baloušek. První mu reflexivně vytáhl Budoš a druhá rána šla těsně nad. Po tomto závaru před hostující brankou přišla pro domácí další sprcha v podobě dvou slepených gólů a bylo po naději urvat nějaký bod. V 57. minutě se trefil z trestného kopu Hoch a o minutu později po rohovém kopu si dáváme vlastní gól. V 75. minutě střelu Němečka hosté zachraňovali na brankové čáře. V závěru ještě hosté měli velkou šanci, když trestný kop Blatského Lízal neudržel a dorážku poslal Jakub Říský nad,“ shrnul utkání vedoucí domácího týmu Jiří Cibulka.

„V prvním poločase to z naší strany nebyl ideální výkon. Dostali jsme brzy branku, ale naštěstí jsme po pěkné akci v první půli vyrovnali. Druhý poločas již byl v naší režii a Jakub Říský přidal svůj druhý gól. Měli jsme výbornou čtvrthodinu, ve které se rozhodlo. Třetí gól padl po trestném kopu z půlky hřiště, čtvrtý přímo z rohu. Bylo to zasloužené vítězství po velmi dobrém výkonu ve druhém poločase. Navíc strakonický gólman Lízal vychytal daší naše šance,“ zhodnotil utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestavy – Strakonice: Lízal – Peroutka (86. Čapek), Zelenka, Říha, Němeček – Máška (82. Boukalík), Moudrý (65. Petráň), M. Šrámek, Bálek – Juhaňák (70. Kostka M.), Petr Baloušek. Osek: Budoš – Rybák, Krejčí, Carda, Kuneš (46. Kinkor) – Hosnedl, Hoch, Brabec (74. Blatský), Benda – D. Říský (67. Hájek), J. Říský.