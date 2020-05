Fotbalisté Junioru Strakonice se v přátelském utkání s Osekem rozešli smírně 2:2. V poločase hosté vedli 2:1, domácí však po změně stran zaslouženě vyrovnali.

Trenéři obou celků Luděk Cimrhanzl i Jaroslav Voříšek neskrývali potěšení, že se konečně zase začalo hrát.

„Tréninky a sadu asi šesti zápasů chceme pojmout jako takové předpřípravné období, abychom se zase stmelili. Po dlouhých měsících to zase bylo klasické utkání. Měli jsme široký kádr, doplnili nás dorostenci a měli jsme i dvě posily Zoubka a Fundu. Ty jsme chtěli vyzkoušet, dorostence zase začlenit do týmu v zápasech, kde nejde o výsledek,“ uvedl k utkání trenér Junioru Luděk Cimrhanzl a pokračoval: „Utkání sneslo solidní měřítko. V úvodu jsme soupeře trochu zaskočili a dali i branku.Pak Osek ukázal svou kvalitu, mají rychlé, kvalitní a zkušenější hráče než my. Dostali se do vedení, my pak srovnali a výsledek dle mého odpovídá dění na hřišti. Hrálo se na pěkném hřišti, vyšlo počasí, byla tam ještě na obou stranách spousta nevyužitých šancí. Zkrátka utkání přineslo vše, co mělo a těšíme se na další zápasy.“

„Zápas splnil svůj účel, místo tréninku jsme si zahráli dobrý zápas. Prostřídal jsem i kluky z béčka a dorostu. Účelem bylo si hlavně zahrát, ale zápasy se Strakonicemi samozřejmě vždy určitou prestiž mají. Dopadlo to dobře, šance byly na obou stranách a bylo se na co dívat. Samozřejmě musíme odpustit nějaké ty chybičky, které se pomalu po třech měsících bez zápasu do hry vloudily. Jinak to bylo utkání určitě herně solidní,“ kvitoval přípravu ve Strakonicích osecký trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: „Měli jsme kromě dvou gólů ještě nějaké slibné šance, ale i Strakoničtí dvakrát překopli prázdnou bránu. Výsledek je asi spravedlivý, šance byly na obou stranách, my měli loženky asi tutovější, ale znovu říkám, po té přestávce se musí ledacos odpustit.“