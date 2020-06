Ve druhém přípravném utkání před další sezonou zvítězili fotbalisté Junioru Strakonice na hřišti FK Lažiště 5:2. Trenér Luděk Cimrhanzl tedy mohl být spokojen.

Fotbalová příprava: Lažiště - Junior Strakonice 2:5. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Domácí nás překvapili nakopávanými balony za obranu, s čímž jsme se zpočátku hůře vyrovnávali. Bylo to od nich adresné. Nám více vyhovuje kombinační fotbal, máme na to mančaft typologicky postavený. Ve chvíli, kdy jsme plnili pokyny, které jsme si dali, tak to směřovalo k brankovým šancím i brankám samotným.,“ komentoval utkání strakonický trenér a pokračoval: „Ráz zápasu ovlivnil fakt, že domácí neměli nikoho na střídání, my měli šest náhradníků a to se ve druhém poločase projevilo.“