S výkonem svých svěřenců v dalším přípravném utkání se Sousedovicemi (5:1) mohl být trenér fotbalistů Junioru Strakonice Luděk Cimrhanzl spokojen.

Fotbalová příprava: Junior Strakonice - Sousedovice 5:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Kádr jsme oživili o nové hráče. Z Písku se vrátil Sládek a myslím si, že předvedl dobrý výkon. V pátek jsme si něco vyzkoušeli a chtěli to přenést do hry. Hrát z užšího bloku a po míčích za obranu se dostávat do kontrů. Nějaké náznaky tam byly, postupem času se to zlepšovalo. Je to zatím ještě syrové a byly vidět i nějaké nedostatky. ale na druhé straně jsme se z toho i gólově prosadili a zápas přinesl to, co jsme od něj očekávali.bNastříleli jsme pět branek, soupeř pak korigoval po naší individuální chybě. Fyzicky bylo ve vedru utkání náročné, ale divácky určitě zajímavé.,“ komentoval utkání trenér Junioru Luděk Cimrhanzl a doplnil: „Nyní budeme pracovat s novými hráči, budeme se snažit tým zkonsolidovat. Čekají nás nyní ještě zápasy ve Čkyni a Katovicích, pak dáme pauzu a 13. července začne ostrá příprava na nový ročník v krajském přeboru."