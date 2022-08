Branky: 3. a 51. Hromádka, 61. Matoušek, 77. Průcha, 89. Ježek – 69. Kasík. ŽK 0:1 (Jar. Rauscher). Diváci: 200. Rozhodčí Kaštánek – Dunovský, Jeřábek.

Sestava Prachatic: Trnka – Jar. Rauscher (85. Gramblička), J. Pravda (81. Fürbach), Škopek (29. Linhart), Luňáček – Kasík, T. Pravda, Makoš, Jakub Rauscher, Kovář – Fischer.

Po prvním poločase to bylo v Třeboni ještě hratelné, po změně stran však domácí na hřišti kralovali. „Opět jsme neproměňovali šance. Domácí byli lepší, ale dostáváme příliš jednoduché góly. Třeboň vyhrála zaslouženě. Hrajeme venku a dostaneme tři góly z brejků. To nejde, naopak my máme hrát venku na brejky. Někteří hráč nastupovali ne zcela zdraví, je nás málo, je to zkrátka složité. Bude to hodně těžká sezona,“ komentoval duel prachatický trenér Josef Raušer.

Po dvou zápasech jsou Prachatičtí bez bodu se skóre 2:8. Bylo by předčasné nad týmem lámat hůl, ale je třeba se rychle zvednout a začít bodovat. Soutěž nasazuje vysokou rychlost a kdo zůstane viset ve startovních blocích, soupeře pak již jen těžko dožene.

Žádný soupeř nebude jednoduchý. V dalším kole přijede pod Libín Týn nad Vltavou. S tím se Tatran potkává poměrně často i v přípravě. Navíc Týn trénuje Václav Mareš, který působil i v Prachaticích, takže většinu hráčů Tatranu zná. Tentokrát však již nepůjde o žádný přáteláček, ale tvrdý boj a možná i o holý fotbalový život.