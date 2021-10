Tatran Prachatic – SIKO Čimelice 4:0 (1:0). 3. a 62. M. Babka, 67. M. Sedláček, 78. T. Pecka.

Sestava Prachatic: Hopfinger – Jar. Rauscher, Kupka, Pravda, Hušek – Macek (62. Kasík), Babka, Sova, Hornát, M. Sedláček – Pecka.

Jasný výsledek, ale z pohledu diváka to až tak pohledný fotbal však nebyl. „Je fakt, že na pohled to asi nic moc nebylo. Co bych dnes ocenil, tak to je výkon směrem dozadu. Nulu jsme dlouho neměli. Dnes jsme hosty kromě jedné šance do ničeho nepustili. Zápas mohl skončit větším rozdílem, když jsme se v prvním poločase trápili v koncovce. Ale zápas jsme měli celých devadesát minut pod kontrolou. Soupeř občas zazlobil, ale nevytvořil si však nic vážnějšího. Kluci odehráli to, co jsme si řekli a nyní nás již čeká zápas podzimu. Jsme s Krumlovem o bod, uvidíme, kdo je lepší,“ shrnul utkání s Čimelicemi prachatický trenér Josef Raušer.

Rozdílovým hráčem zápasu byl Matyáš Babka se dvěma góly a dvěma asistencemi. „Matyáš je specifický hráč, který střídá prvky geniality s takovou trochu lemplovitostí. Záleží, na jakou stranu se to přikloní. Tentokrát se to přiklonilo na tu lepší stranu. Pak je to rozdílový hráč. Dnes byl v koncovce efektivní a hrál velice dobře. Ale spokojenost je s celým týmem,“ doplnil trenér Raušer.

Poprvé v sezoně se v prachatickém dresu objevil na hřišti gólman Josef Hopfinger. Je již třetím v tomto rozehraném ročníku. „Měli jsme v týdnu nějaké interní problémy. Poslali jsme do brány Pepu, který to zvládl výborně. Obecně lze říci, že nás v předchozích zápasech gólmani moc nepodrželi. Určitě ne nějakou nekvalitou, ale spíše nekoncentrovaností či nezkušeností. Pepa tentokrát odchytal to, co si od gólmana představuji. Nic mu nevypadlo, co měl chytit, to chytil, hrál dobře nohama, takže není důvod, aby to příště bylo jinak,“ pochválil gólmana trenér.