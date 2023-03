/FOTOGALERIE/ Osmnácté utkání fotbalové sezony 2022/23 a prachatický Tatran konečně slaví vítězství. Stalo se tak na hřišti Týna nad Vltavou.

Prachatičtí fotbalisté slaví první výhru sezony. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Olympia Týn nad Vltavou – Tatran Prachatice 0:2 (0:1)

Branky: 3. J. Pravda, 61. Kasík. ŽK: 0:3 (Luňáček, J. Pravda, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Albert. Diváci: 150.

Sestava Tatranu: Coufal – Jar. Rauscher, Legdan, Kováč, Luňáček (87. Gramblička) – Král, Škopek – Horák, J. Pravda, Kasík (80. Kovář) – Jakub Rauscher (89. Fürbach).

Prachatičtí měli nakročeno k výhře již před týdnem doma proti Třeboni. Vedli 2:0, ale nakonec slavil soupeř. Vyšlo to však tentokrát a cenné je, že zrovna v Týně nad Vltavou, kde se příliš nevyhrává.

„Chtěli jsme alespoň částečně odčinit nezdar z minulého týdne. A k tomu nám pomohl skvělý vstup do utkání, ve kterém nás dostal do vedení Jirka Pravda. Abych pravdu řekl, trochu mě zklamala hra soupeře, čekal jsem, že bude Týn doma aktivní. Trochu pasivnější hrou nám to Týn usnadnil. My hráli dobře v defenzivě. Dopředu se nám moc nedařilo a především první poločas byl z obou stran takový bezzubý,“ hodnotil první půli vedoucí prachatického celku Jiří Pěsta.

V tom druhém bylo třeba se vyvarovat chyb, aby soupeř vývoj zápasu neotočil. „Hráli jsme trochu klidněji a po hodině přidali gól na 2:0. Pak jsme si již body nenechali vzít. Kluci hráli dobře odzadu. Defenziva byla po celé utkání dobrá. Dopředu to bylo slabší, ale měli jsme štěstí v zakončení a pak to již ukopali. Celkově to byl vyrovnaný zápas bez větších šancí na obou stranách. Pochválil bych všechny naše hráče a zvláště ty, kteří v průběhu hry do zápasu naskočili,“ doplnil k utkání J. Pěsta.

Tatran slaví první výhru a tak trochu může žehrat na minulý zápas s Třeboní. „Samozřejmě nás o to více mrzí ztráta tří bodů z minulého zápasu. Mohli jsme být zpátky ve hře. Ale ukázali jsme si, že umíme vyhrávat a příští týden do toho jsme znovu,“ burcuje tým Jiří Pěsta.