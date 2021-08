Podruhé v sezoně vyběhli k mistrovskému utkání fotbalisté v A skupině I.A třídy. A střelci mají stále pořádný apetit.

I.A třída: Trhové Sviny - Vimperk 5:0. | Video: Zdeněk Formánek

Prachatice B – Semice 0:9 (0:3). 8. L. Zborník, 36. P. Keclík, 44., 61. a 65. M. Valach, 46. L. Čedík, 57. D. Šourek, 76. vlastní M. Gramblička, 90. J. Keclík.

Petr Bízek, trenér Tatranu Prachatice B: "První půlka z naší stany nebyla špatná. Za stavu 0:1 mohl vyrovnat Sedláček, ale nestalo se. Po čtvrtém gólu nás soupeř srazil na kolena. Dal nám lekci z produktivity."

Marcel Nousek, trenér AL-KO Semice: "Proti Prachaticím jsme chtěli navázat na úspěšné první kolo. Přijeli jsme v menším počtu hráčů, ale kluci to zvládli bez větších problémů a po nervozním začátku jsme v osmé minutě šli do vedení. Soupeř neproměnil dvě slibné šance a do poločasu jsme ještě další dva góly přidali. Po změně stran jsme hned skórovali na 0:4 a tím jsme mladé kluky z Prachatic dorazili. Jsme rádi za předvedený výkon a proměňování šancí. Celkově musím všechny pochválit a věřím, že se zkušenostmi pro mladé prachatické kluky přijdou i lepší výsledky."