/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Junioru Strakonice sice využívají zrekonstruovaný stadion na Křemelce již od začátku roku, na slavnostní otevření se však čekalo až do této soboty.

Křemelku otevřelo utkání Junioru s Dynamem. | Video: Jan Škrle

Strakoničtí fotbalisté si na oslavu pozvali k přátelskému utkání hráče Dynama České Budějovice. Ti již jsou v přípravě na nový prvoligový ročník, a tak domácí nešetřili a vyhráli 11:1, ale o výsledek utkání tentokrát vůbec nešlo.

Zrekonstruovat hřiště se podařilo hlavně díky dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 70 procent, zbylých 30 procent z celé rekonstrukce zaplatilo Město Strakonice. Celková investice byla sedm a půl milionu korun. Podařilo se také zrekonstruovat hlavní tribunu z dotačních prostředků Jihočeského kraje a Města Strakonice ve výši 5,2 milionu korun. V nejbližší době se budou rekonstruovat záchody v hlavní tribuně a kanalizace za zhruba další dva miliony. V nadcházejících letech je ještě v plánu rekonstrukce protilehlých tribun a vnějšího pláště kabin. „ Vedení klubu by chtělo velmi poděkovat Městu Strakonice v čele s jeho starostou Břetislavem Hrdličkou a příspěvkové organizaci STARZ za podporu a spolupráci, které si velmi vážíme,“ uvedl jednatel Junioru Strakonice Lukáš Mourek.

Dynamo pokřtilo Křemelku jedenácti góly

Právě Lukáš Mourek převzal funkci jednatele Junioru začátkem května po Josefu Horňákovi. „Rád bych panu Horňákovi za celý klub moc poděkoval za jeho odvedenou práci a přejeme mu do dalších let jen vše dobré a hlavně pevné zdraví,“ dodal nový jednatel Junioru.

Vedení klubu nezapomnělo ani na bývalé hráče Strakonic, a to z obou bývalých klubů Fezka a ČZ. Z rukou starosty Břetislava Hrdličky a jednatele Junioru Lukáše Mourka převzali ocenění Václav Toman, Miroslav Žídek a Zdeněk Křížek. „Našim bývalým fotbalistům děkujeme za jejich přínos strakonickému fotbalu a přejeme do dalších let co nejvíce zdraví a mnoho životního elánu. Vždyť jsou stále mladí,“ dodal k ocenění Lukáš Mourek.

Slavnostní odpoledne ve Strakonicích se vydařilo se vším všudy. „Když opomenu výsledek utkání samotného, který tentokrát vůbec nebyl důležitý, tak se vše vydařilo. Vstup byl zdarma, takže přesné číslo o počtu lidí, kteří na Křemelku přišli, nemáme, ale podle střízlivých odhadů si sem našlo cestu kolem sedmi set lidí. Těm všem samozřejmě za celý klub děkuji,“ doplnil k fotbalově společenském odpoledni Lukáš Mourek.