Sestava FK Junior Strakonice: Kozlík (Lízal) – Prajzler (Smola), Boukalík (Rozhoň), Bublík, Kafka (Staněk) – Benedikt (Míčka), Děd (Zahrádka) – Máška (Tipanic), Krejčí, Jandera – Bílý (Butnaru).

Po náročném tréninkovém týdnu jsme sehráli další přípravný zápas s účastníkem západočeského krajského přeboru a vůbec to nebylo špatné. V prvním poločase jsme soupeře přehrávali a padaly i góly. V 17. minutě Krejčí 1:0. Ve 28. Bublík 2:0. Ve 32. po rohovém kopu Bílý 3:0 a pět minut před přestávkou uzavřel poločasové skóre po nádherném pasu Krejčího Jandera na 4:0.

Druhý poločas, to byla vyrovnaná partie a góly padaly na obou stranách. V 58 minutě skórovali hosté - 4:1. Za 10 minut pronikl do vápna Smola a zavěsil do horního růžku - 5:1. V 78. minutě hosté snížili na 5:2 a v poslední minutě Krejčí uzavřel na konečných 6:2.

Zdroj: FK Junior Strakonice