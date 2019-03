FK Junior Strakonice U19 - FC MAS Táborsko U19 B 2:2 (1:0 ) PK 4:2. Branky Junioru: 13´ Juhaňák. 80´ Chvosta. Sestava Junioru : Uhříček - Matějka ( 53´ Zelenka ), Brož, Šimek, Peroutka - Nosek J. ( 71´ Holín ), Touš, Vaněček ( 78´ Chvosta ), Petráň - Juhaňák, Šourek.

"Do zápasu jsme vstoupili aktivně a ve 13. minutě se ujali vedení, když po rohu Petráně hlavička Juhaňáka skončila v síti hostů. V dalším průběhu prvního poločasu jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, které jsme ale nedokázali proměnit. Hosté měli největší šanci ve 28. minutě, když nastřelili břevno naší branky. Ve druhém poločase hosté skóre utkání otočili. Nejprve v 57. minutě proměnili pokutový kop a v 78. minutě, po zaváhání naší obrany, vstřelili vedoucí branku a ujali se vedení 2:1. Po druhé obdržené brance jsme hosty zatlačili na jejich polovinu a v 80. minutě vyrovnali na 2:2, když se střelecky prosadil Chvosta. V samém závěru utkání mohl o našem vítězství rozhodnout Šourek, ale hostujícího brankáře nepřekoval. Po závěrečném hvizdu bylo skóre utkání 2:2 a o zisku druhého bodu se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu, ve kterém jsme zvítězili 4:2," komentoval utkání trenér Sládek.

U17: FK Junior Strakonice - FC Táborsko 3:2 (1:1).

"Utkání nám nabídlo pěknou podívanou, nasazení a bojovnost z obou stran. Ze začátku jsme byli my lepším týmem, vypracovali si dvě pěkné šance, které jsme však pořádně nezakončili.Pak jsme dali branku po rohu, bohužel, jeden náš hráč, který v tu v chvíli stál v ofsajdu míč tečoval, a rozhodčí nám ji po právu neuznal. Hosté se z toho oklepali a začali útočit také. Vybojovali svůj první roh a po jeho zahrání hlavou skórovali. Běžela 20. minuta a vypadalo to, že obdržený gól nás shodí do kolen. Kluci však začali makat naplno a výsledek se dostavil ve 28. minutě.To po dvou odražených centrech napálil z jedné Míčka balón z jednadvaceti metrů a krásná křižná střela skončila v šibenici hostů. To zase zdravě naštvalo hosty a ti byli do konce první půle aktivnější a fotbalovější, naštěstí pro nás se stav skóre nezměnil. Do druhého poločasu jsme nastoupili opět aktivně, ale opakovala ze situace z půlky první. Hosté šli do vedení dříve a to v 63. minutě, kdy hostující hráč proměnil svůj samostatný nájezd, poté co uklouzl náš stoper a ztratil míč. Dostávali jsme se od té chvíle pod tlak. Pomohly nám brejkové situace. V 68. minutě z jednoho takového útoku Mareš, který prošel z úhlu, našel skulinu u pravé tyče a vyrovnal. Nicméně hosté byli pak lepší a fotbalovější. My jsme měli pak několikrát namále a v několika momentech nás podržel výborně chytající gólman Jáchym. Rozhodlo se sedm minut před koncem, kdy z ojedinělého útoku se dostal ke střele náš bomber Bártík a jeho střela z dvaceti metrů skončila pod břevnem v síti. Do konce jsme to už dohráli velmi takticky a vytěžili v těžkém zápase tři body. Chválím všechny, kluci to odmakali, šli jako jeden muž, bojovali, hráli srdcem, což se nám opět vyplatilo," komentoval duel trenér Martin Virostek.

Sestava Junioru: Jáchym - Míčka, Masopust, Pavlík, Viktora, Novák, Bártík, Hlava, Přib, Kyncl, Mareš,, Doležal, Čumpelík, Kafka.

Jan Škrle