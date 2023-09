/FOTOGALERIE/ Na dlouhou cestu k utkání dalšího kola krajského přeboru vyrazili fotbalisté Strakonic až do Třebětic. Vraceli se s prázdnou a pěti brankami ve své síti.

Junior si z Třebětic přivezl pět branek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Třebětice – Junior Strakonice 5:1 (2:1)

Branky: 60. a 90. Rom. Nehyba, 9. Habr, 35. Filip Nehyba, 78. Švarc – 1. Bílý, ŽK 3:2 (Habr, Tříletý, Švarc – trenér Šroub 2), ČK: 0:1 (63. trenér Šroub) 280 diváků, rozhodčí Pečenka – Barva, Novotný.

Sestava Strakonic: Kozlík – Váchal, Fajtl, Legdan, Smola – Kubeš (Horník), Kafka (65. Prajzler), Zahrádka, Stöger (65. Třeštík) – Bílý – Krejčí.

Po třech kolech měli Strakoničtí na kontě pouze tři body z vítězného derby v Oseku. Na půdě nováčka chtěli alespoň jeden. Vraceli se však s prázdnou.

„Trochu jsem měl strach z daleké cesty, ale začali jsme dobře a hned z prvního útoku šli do vedení, kdy skóroval na zadní tyči Bílý po pěkné akci Stögera. Bohužel to vypadalo dobře jen pár minut, kdy jsme na zadní tyči nepohlídali po standardce hráče, i když jsem upozorňoval, že tam hrají signál. Bohužel jsme se tomu nevěnovali a bylo vyrovnáno. Pak přišla hloupá penalta. Bylo to na hraně vápna, pomezní to zamával uvnitř. Následně jsme měli obrovskou šanci, kdy si výborně naběhl Zahrádka, trefil míč z voleje, ale gólman to zázračně chytil. Druhý poločas jsme začali dobře, zatlačili soupeře před jeho bránu, měli stoprocentní šanci hlavou, ale domácí to opět vykopli z brankové čáry. Pak přišel vymyšlený faul na vápně a z trestňáku jsme dostali na 3:1. Už jsem to nevydržel a byl jsem poprvé v kariéře vyloučen. Přesto jsme s tím chtěli něco udělat, prostřídali to, ale přišly další dva góly do rozhozené obrany. Je to debakl, nedá se nic dělat. Byl to pro nás krutý výlet,“ shrnul utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Současná situace Junioru není vůbec jednoduchá. „Bohužel nám a hřišti chybí kvalita. Máme mladé kluky, kteří ty zápasy až tolik nezvládají. Navíc máme hrozný los. Čeká nás doma další těžký zápas s Hlubokou a pak tři zápasy venku. Je to složité, ale musíme jít zápas od zápasu a získat nějaké body. Musím kluky morálně zvednout a pokusíme se nějakým taktickým výkonem něco uhrát již s Hlubokou. Ale musí k tomu aktivně přistoupit i hráči. Chybí nám tam bojovnost, chvílemi to vypadá, že si jen jdeme zahrát přáteláček,“ dodal trenér.