Fotbalisté Junioru Strakonice pomalu začínají najíždět na normální režim. Ukončení soutěží zastavilo první tým mužů na čtrnáctém místě tabulky krajského přeboru. Strakoničtí byli připraveni na boj o záchranu, který se nakonec nekonal.

Fotbalisté Junioru odstartovali přípravu. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

S příchodem nouzového stavu v České republice museli Strakoničtí začít řešit i to, aby hráči jednotlivých týmů nezaháleli a připravovali se alespoň individuálně. „Řešili jsme to jako většina klubů, chlapi si udělali challenge ohledně běhání a cvičení a dětem jsme to s trenéry poslali na whats app skupinu. Ke spokojenosti ze strany trenérů je bohužel daleko,“ shrnul dobu od 13. března člen výboru klubu, hráč áčka mužů a trenér mládeže v jedné osobě Tomáš Kostka.