Sestava Junioru: Kozlík – Čapek, Rozhoň, Žáček, Šimek – Funda , Mička - Máška, Zahrádka, Zoubek - Krejčí. Střídali: Lízal, Krýsl, Říha, Doležal, Zábranský.

Utkání mělo od začátku svižné tempo, které jsme od hostujícího celku přijali. Útoky se pravidelně střídaly, my bez zakončení a hosté dvě střely mimo tyče. Takto to probíhalo až do 27. minuty, kdy Míčka napřáhl za vápnem a jeho pěknou střelu do šibenice gólman vytáhl na rohový kop. Po rohovém kopu jsme měli výhodu autového vhazování na soupeřově polovině, balon jsme dohráli až k našemu brankáři, který špatně vyhodnotil situaci a hostující útočník mu balon sebral a dal do prázdné branky - 0:1. Poté ve 30. minutě přišla od hostů výborná kombinace, která skončila faulem ve vápně a hosté navýšili z penalty na 0:2.

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první. V 70. minutě jsme se dopustili hrubé chyby v obraně a hosté navýšili na 0:3. První a třetí gól jsme hostům vyloženě darovali. Od této chvíle už nás hosté přehrávali a ještě o dva góly navýšili skóre. V 83. minutě po rohovém kopu na 0:4 a v 90 minutě tvrdou střelou z vápna k tyči na 0:5.

Autor: Jiří Cibulka