FK Spartak Kaplice - SK Slavoj Volyně 5:6p (1:3). Branky Slavoje: 10'(z penalty), 28' a 68' Jaroslav Chvosta, 34' Jakub Punčochář, 65' Denis Pikolon

Úvodní Sestava Slavoje: Aneta Bačová - Daniel Reindl, Matěj Vávra (c) , Vojtěch Kautman, Václav Novák - Denis Oliver Šuba, Jakub Punčochář, Jaroslav Chvosta, Dominik Beneš - Denis Pikolon, Zdeněk Čikala. Hokejově střídali: Marie Ulmanová, Radek Bedlivý, Michal Kovačik, Daniel Steiner. Trenér: Vladislav Hájek, asistent: David Punčochář, vedoucí: Taťána Kopáčková.

Oproti úvodnímu zápasu jsme udělali změny v sestavě, které zafungovaly. Do stoperské dvojice se stáhl Vojta Kautman, Denis Pikolon se posunul do útočné řady a Jakub Punčochář se přesunul do středu zálohy. Celkově jsme byli fotbalovějším týmem a vytvořili si i více brankových příležitostí, domácí byli nebezpeční především v rychlých nábězích za naší obranu.

Po našem gólu do šaten na 3:1 jsme polevili v soustředění, když jsme vůbec nezvládli vstup do druhé půle, v rozmezí 37' až 43' jsme třikrát inkasovali a rázem domácí otočili průběžné skóre na 4:3 ve svůj prospěch! Naštěstí jsme se z tohoto těžkého úderu ještě stihli oklepat a v infarktové koncovce jsme nejprve v 65' Denisem Pikolonem a 68' Jardou Chvostou otočili skóre opět na naší stranu. Bohužel jsme si výhru za tři body nedokázali pohlídat a domácí v poslední minutě vyrovnali na 5:5.

Pokutové kopy byly již v naší režii - 3:1 (proměnili Jarda Chvosta, Jakub Punčochář a Dominik Beneš; zaváhal pouze Vojta Kautman). Do naší brány se na penalty postavil Denis Pikolon, který dvě kryl a jednu domácí exekutor namířil vysoko nad břevno. Byť jsme měli vítězství za tři body na dosah, tak vzhledem k našemu kolapsu v úvodu druhé půle, kdy to po třech rychle inkasovaných gólech s námi nevypadalo vůbec dobře, vítězství "pouze" na penalty bereme!

Ml. žáci: FK Spartak Kaplice - SK Slavoj Volyně 2:5 (0:3). Branky Slavoje: Denis Oliver Šuba 2, Radek Bedlivý, Karel Čikala, Jakub Čikala.

Vladislav Hájek