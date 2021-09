Protivín Osek 1:3 (0:3). 81. L.A. Buko – 2. (PK) J. Hoch, 21. D. Říský, 41. M. Brabec. Sestav Oseka: Chaluš – Rybák (67. Hromíř), Krejčí, Carda, Němeček – Brabec (55. Hosnedl),Hoch, Šrámek, Sigmund (61. Čapek) – D. Říský (75. Kubiš), J. Říský (90. Gondek).

„Dá se říci, že to byl pro nás pohodový zápas. Ale je třeba říci, že domácí měli hned v úvodu šanci, ale jejich hráč špatně zpracoval míč, my jim to sebrali a z protiútoku byla penalta. Dali jsme gól, uklidnili se hned na začátku a od toho se odvíjelo celé utkání. Měli jsme zápas pod kontrolou. Gól na 1:3 jsme dostali až v závěru utkání, kdy my jich měli mít na kontě tak šest. Neproměnili jsme samostatné nájezdy, trefili břevno, gólman tam něco vychytal. Celkově se dá říci, že jsme tentokrát zahráli dobře,“ shrnul utkání trenér Oseka Josef Mráz a dodal: „Je fakt, že domácí byli oslabeni, ale jsem přesvědčen, že bychom tam vyhráli i za domácí plné síly. Kluci zkrátka zahráli dobře.“

Při pohledu do soupisky je vidět, že se Oseku vyprazdňuje marodka. Spokojen tedy může být trenér i po této stránce. „Chyběl vlastně jen Zdeněk Křížek, jinak již byli všichni. Vrátil se Honza Hoch, po měsíci již v týdnu trénoval David Kubiš, tak tam také na chvíli šel. Uvidíme, jak se nyní projeví to, že začnou kluci odjíždět do škol a bude to tak trochu bez tréninku,“ doplnil ke kádru trenér.

Junior Strakonice – Sokol Sez. Ústí 2:0 (1:0). 45. a 68. K. Krejčí. Junior: Lízal – Funda, Žáček, Rozhoň, Říha – Benedikt – Chalupa, Zahrádka (90. Máška), Zoubek (65. Nosek) – Krejčí (84. Butnaru), Baloušek (71. Šimek).

„První poločas nebyl z naší strany moc dobrý. Bylo to v rozehrávce takové rozhárané. Trochu jsme pozměnili sestavu s cílem kombinovat po zemi, ale bylo to málo aktivní a soupeř vůbec nebyl špatný. Vůbec to nevypadalo na to, že je předposlední v tabulce. Naopak Sezimák hrozil z brejků a nám výborně zachytal gólman, Důsledností ve vápně jsme dali gól do šatny. Krejčí to tam dotlačil a byl konec půle. Ve druhém poločase to z naší strany již bylo lepší. Oživili jsme to trochu a Krejčí dal po samostatné akci druhý gól. Trefil to do šibenice. Soupeř měl nebezpečný protiútok, ze kterého se mohl dostat zpět do zápasu, to se mu nepovedlo. My vystřídali a měli tam dvě či tři solidní akce, které se nakonec neujaly, i když jsme byli sami před gólmanem. Důležitá domácí výhra, po které jsme odskočili do středu tabulky. Dalším pozitivem je to, že jsme opět hráli vzadu za nula, to se cení,“ komentoval utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

Blatná – Táborsko B 0:4 (0:1). 40. a 77. M. Škrleta, 87. M. Fejtl, 90. M. Ott. Sestava Blatné: Peroutka – Peleška (49. F. Hrádek), Hlaváč, Sedláček, Bláha (65. Mika) – Říha, Kůst, Prokopec (80. Levý), Král – Čadek (84. Jiřinec), Šimůnek

„S běhavým týmem táborských mladíků jsme odehráli vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, ale bohužel jsme po centrech na míč buď nedosáhli, nebo trefili boční síť. Na druhé straně měl soupeř výborný přechod do protiútoku. A právě po jednom z brejků, který jsme sice uhlídali, ale v následném souboji si dali vlastní gól. Navíc byli hosté nebezpeční z rohových kopů, přesto jsme to uhlídali. Ve druhém poločase jsme měli velkou šanci, kdy Sedláček přešel přes dva hráče, ale místo zakončení z úrovně penalty ještě hledal lépe postaveného hráče. Nic z toho nebylo a prakticky z protiútoku jsme inkasovali druhou branku. V závěru utkání jsme hru ještě více otevřeli ve snaze výsledek korigovat, ale po hrubých chybách při rozehrání jsme soupeři povolili náskok navýšit. Přesto musím říci, že ač výsledek vypadá divoce, tak naše hra již byla o něco lepší. Hráči byli odvážnější a nyní již chybí jen trochu štěstí v zakončení, aby to začalo padat,“ komentoval utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.