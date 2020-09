Kaplice – Sousedovice 4:0 (1:0). 26. J. Vaniš, 69. R. Daniel, 72. V. Kuchař, 87. J. Divoký.

„Domácí nás sice od první minuty zatlačili, ale k zakončení se nemohli dostat, naopak v 15. minutě prošel Lukáš Duba středem obrany domácích, ale pálil nad. Ve 25. minutě už ale udeřilo, po rozehraném přímáku se domácí přesně trefili k tyči. Do poločasu se ještě vytáhl skvělým zákrokem Frýda, a tak i přes převahu domácích zůstal stav hratelný. Po přestávce se herní projev vyrovnal a my se dostali do dvou příležitostí. Milan Glazunov s tečí gólmana trefil břevno a Hrach pálil vysoko nad. V 67. minutě domácí opět přidali branku a po pěkné akci dali na 2:0. Poté nám přidali ještě další dva góly a zaslouženě zvítězili,“ komentoval duel v Kaplici sousedovický trenér Jiří Slabý.

Sestava Sousedovic: Frýda – Brynda, Hrach, Blatský, Linhart – Vaněček, Duba F., M. Glazunov, Marcinko (81. Rataj), L. Duba (71. Vojtíšek) – Janáček (46. T. Glazunov).