Kaplice – Sousedovice 1:3 (0:1). 59. (PK) J. Gondek – 24. M. Glazunov, 50. T. Glazunov, 90. P. Vojtíšek.

„Byl to celkově těžký zápas. Kapličtí hráli dobře, jsou hodně běhaví. Jeli jsme k utkání s tím, že chceme nějaké body, abychom se prezentovali dobrou hrou se solidním výsledkem. Bylo jasné, že to nebude jednoduché, že nebudeme soupeře nějak válcovat,“ uvedl ještě k předzápasovým plánům sousedovický trenér Přemysl Šroub.

O tři body musel celek ze Strakonicka bojovat až do závěrečného hvizdu. „První poločas byl velice vyrovnaný, prakticky bez šancí a my šli do vedení po ráně Milana Glazunova z pětadvaceti metrů přesně do šibenice. V úvodu druhé půle jsme zvýšili na 2:0 a měli utkání pod kontrolou. Domácí se sice tlačili dopředu, ale šance si nevytvářeli. My jim však dali šanci penaltovým zákrokem. Penaltu proměnili a najednou převzali otěže hry oni. Výhru jsme pak pojistili v samotném závěru zápasu. Je třeba pochválit celý náš tým, všichni příkladně bojovali až na hranici sil a pro výhru na hřišti nechali všechno,“ dodal k dění na hřišti trenér Šroub a doplnil: „Doufám, že s výhrou v Kaplici přijde ta správná pohoda. Potvrdili jsme si, že se dá bodovat i venku. Rádi bychom na úvodní výhru navázali v dalším kole proti Olešnici.“