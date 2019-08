Jednalo se o další souboj nováčků a i ten tým ze Strakonicka zvládl. Exceloval třemi brankami kanonýr Milan Glazunov.

Sousedovice – Olešnice 4:0 (3:0). 3., 13. a 37. M. Glazunov, 65. T. Glazunov.

„Tentokrát to byl jednoduchý zápas. Šli jsme do vedení již ve třetí minutě a měli trvalou převahu. Hrálo se pouze na jednu branku, soupeř nás ohrožoval pouze ze střední vzdálenosti. Tlačili jsme se před bránu Olešnice i ve druhém poločase, kdy soupeře párkrát podržel gólman. Výhra mohla být i vyšší,“ komentoval utkání sousedovický trenér Přemysl Šroub.

Sousedovice mají po dvou zápasech plný počet bodů a dostaly jedinou branku. „Před soutěží jsem chtěl z prvních dvou kol čtyři body za remízu v Kaplici a výhru nad Olešnicí. Máme jich šest, takže maximální spokojenost,“ neskrýval dobrou náladu trenér, ale na druhou stranu krotil euforii před dalším soutěžním programem: „Nyní jedeme do Vimperka. Je to vyspělý, kvalitní tým a čeká nás hodně těžký zápas. Vimperk sice vyhrál nad Olešnicí jen 3:2, ale mělo to být dle obrazu hry daleko více. Musíme se na zápas dobře připravit.“