/FOTOGALERIE/ Pět kol před koncem sezony B skupiny I.B třídy jsou fotbalisté Sousedovic pouhé dva body od postupu.

Fotbalová I.B třída: Sousedovice - Volyně. | Foto: Jan Škrle

Znakon Sousedovice - Slavoj Volyně 5:2 (2:1)

Branky: 20. Hrach Jan, 25. Hromíř Marek, 63. Šourek Josef, 80. Šourek Josef, 87. Šourek Josef - 7. Čužna Jiří, 89. Janoušek Vojtěch.

Fotbalisté Sousedovic pokračují krasojízdou v I.B třídě. V okresním derby přehráli i nepříjemný celek z Volyně. O postup do I.A třídy by je mohl připravit jen obrovský exces. Z pěti utkání jim stačí uhrát dva body. A možná ani to nebudou potřebovat. Ztratit může i druhý Vacov.

V Sousedovicích sledoval svým fotoaparátem utkání Jan Škrle.