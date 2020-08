Sousedovice – Planá u ČB 0:4 (0:3). 26. a 31. J. Carda, 45. P. Šteyer, 58. O. Hotový.

Planá se v Sousedovicích prezentovala jako velice zkušený celek, který si zaslouženě odvezl všechny tři body. „Soupeř měl fotbalovější mužstvo. Načali nás tím nejhorším způsobem, to znamená ze standardních situací, které bychom si měli pohlídat. Planá nám z nich dala dva góly a za stavu 0:2 bylo rozhodnuto, a tak to zkrátka je. Soupeř byl lepší než my,“ shrnul utkání sousedovický lodivod Jiří Slabý.

Vesměs všechny branky Plané padly z bezprostřední blízkosti, což není pro obrannou činnost dobrou vizitkou. „Byla tam špatná organizovanost při standardkách, což je velký problém. Zkrátka bychom měli být schopni si standardky pohlídat. Soupeř byl fotbalovější, ale při standardkách se vše maže. Bohužel se to tentokrát nemazalo,“ popsal chyby trenér.

Co je tedy třeba ve hře Sousedovic do dalších zápasů změnit? „Dvakrát jsme sice dobře vystřelili na branku, ale jinak nic. To je na devadesát minut málo. Chybí nám hráči útočného zaměření. Samozřejmě je sháníme, ale v současné době je to problém. Na Strakonicku se takové typy velmi těžko shánějí,“ doplnil Jiří Slabý.