Sousedovice – Vodňany 0:2 (0:0). 68. a 78. (PK) J. Moravec.

„Hrálo se bojovné derby bez velkých šancí na obou stranách, kdy hosté byli fotbalovější, ale gólově se dlouho nemohli prosadit. Až v 68. minutě po odraženém míči se Frýda v brance na střelu hostí natahoval bezmocně. Druhý gól padl po zbytečné penaltě při bránění rohového kopu. Naši největší šanci neproměnil Vojtíšek, který přehodil jak gólmana, tak i branku. Náš dobrý výkon k bodům nestačil, ale aspoň potlesk diváků nás doprovodil do šaten,“ komentoval utkání sousedovický trenér Jiří Slabý.

„Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Kluky jsem dopředu upozorňoval na to, aby nepodlehli dojmu, že nemá soupeř žádný bod a makali od začátku. Hrálo se na menším hřišti, bylo hodně mokro a domácí mě svým výkonem překvapili. Hráli to hodně obětavě, my měli za první půli snad deset střeleckých pokusů, ale všechno nám zblokovali,“ komentoval první část vodňanský trenér Rudolf Otepka.

Favorit utkání pak rozhodl po změně stran. „Nabádal jsem kluky k trpělivosti. Nakonec jsme to zvládli a dali dva góly. Výhry si moc cením. Měli jsme nějaké zdravotní problémy, ale dali jsme to nějak dohromady. Teď nás čeká přestávka, ale musíme se alespoň individuálně udržovat,“ dodal k utkání vodňanský trenér.