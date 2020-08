Blatná – Žichovice 1:1 (1:0). Branka domácích: Šimůnek.

Sestava Blatné: Chlanda – Levý, Benedikt, Bláha, Fiřt – Říha, Hlaváč, Prokopec, Mišiak – Král, Míka. Střídali: A. Hrádek, Šimůnek, Habada.

„Soupeř měl velice zkušený tým, v němž působí hráči z vyšších soutěží. Herně byli vyspělejší, my jsme na ně stačili jen po stránce rychlosti a bojovnosti. K tomu jsme postupně přidali i fotbalovost,“ uvedl k utkání blatenský trenér Michal Brabec a pokračoval: „V první půli nás soupeř přehrával a nás několikrát podržel brankář Chlanda. Hosté šli přesto zaslouženě do vedení. Po obrátce jsme se trochu herně zvedli a přicházely i šance a chyby Žichovických. Nakonec z přímého kopu Šimůnek přesnou střelou přes zeď vyrovnal na 1:1. Pro náš mladý celek to byla zasloužená remíza.“

Václav Palivec